Diego Gonçalves fez o gol da vitória alvinegra - Vitor Silva/Botafogo

Diego Gonçalves fez o gol da vitória alvinegraVitor Silva/Botafogo

Publicado 03/11/2021 21:02 | Atualizado 03/11/2021 21:39

Rio - Os alvinegros podem iniciar a contagem regressiva para a volta à elite do futebol brasileiro. A cinco rodadas do fim da Série B, o Botafogo venceu por 1 a 0 o Confiança, no Niltão, e colocou um pezinho na Primeira Divisão. O gol de Diego Gonçalves deixou a equipe com oito pontos a mais que o CSA, quinto colocado, e praticamente sacramentou o rebaixamento do adversário.

A festa só não foi completa porque o Coritiba venceu por 3 a 1 o Operário, no Couto Pereira, e impediu que o Glorioso assumisse a liderança da competição. Nada que tenha abalado a empolgação dos barulhentos alvinegros no Niltão, que não pararam de cantar durante os 90 minutos. A briga pelo título segue aberta, já que a diferença para o Coxa é de apenas dois pontos.

Sem o principal jogador em campo — Chay sofreu lesão parcial nos ligamentos do tornozelo direito —, o Botafogo teve diante do penúltimo colocado um desafio maior do que o esperado. Com Luiz Henrique na vaga do camisa 14, o time foi um vazio de ideias na maior parte do tempo e só melhorou com as mudanças certeiras de Enderson Moreira no segundo tempo.

A primeira chance do jogo foi do time sergipano, e quem um velho conhecido dos alvinegros. Hernane, ex-Flamengo, ficou livre para cabecear na área, mas parou em defesa tranquila de Diego Loureiro. A resposta veio quatro minutos depois: Pedro Castro deixou Marco Antônio na cara do gol, mas foi a vez do goleiro Rafael Santos brilhar. Apagado, o Fogão só voltou a assustar no fim do primeiro tempo, quando Ronald fez fila e cruzou na área, mas parou novamente no arqueiro do Confiança.

Sem melhora na etapa final, Enderson Moreira resolveu apostar nas entradas de Luís Oyama, Diego Gonçalves e Warley para mudar a cara do jogo. Não poderia ter dado mais certo. Aos 29, Oyama lançou Warley, que fez cruzamento rasteiro para Diego Gonçalves balançar a rede.

O gol foi a fagulha que faltava para o Nilton Santos virar um caldeirão e o Glorioso pegar embalo. Oyama quase fez o dele, mas Rafael Santos brilhou de novo. A sorte ajudou quando João Paulo, do Confiança, quase estragou a festa ao acertar uma bomba no travessão. No fim, o árbitro chegou a marcar um pênalti para o Botafogo por toque de mão de Nirley, mas o VAR corrigiu.