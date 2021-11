Enderson Moreira - Vitor Silva/ Botafogo

Rio - Nem só de boas atuações vive um bom time. Embalado, o Botafogo não jogou bem, mas, com paciência, conseguiu superar o Confiança por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos. Para o treinador do Alvinegro, Enderson Moreira, saber esperar foi o trunfo do time.

"Acho que o primeiro tempo, apesar da gente estar com a posse da bola, estava com uma certa lentidão na troca de passes. A gente precisava acelerar um pouco mais. Falamos disso no intervalo. A gente já volta um pouco melhor. Com as substituições houve um crescimento de intensidade, de força. E a gente conseguiu fazer o gol, criar outras boas oportunidades. A gente conseguiu ter organização, paciência e buscar o resultado, sem oferecer contra-ataques e chances para o adversário", afirmou Enderson.

Com o resultado positiva, o Glorioso chega um pouco mais leve para o clássico contra o Vasco, no domingo, às 16h, em São Januário. Mas como nem tudo são flores, o Enderson tem um problema para o jogo, já que Barreto levou o terceiro cartão amarelo e desfalcará o time.

"Nós temos o Oyama, que está sempre entrando. Mas eu quero avaliar direitinho, estudar bem o que a gente vai fazer nesse jogo. É um jogo especial, um clássico. A gente está na reta final, vamos ver como os jogadores vão se recuperar. Vamos avaliar bem, vamos pensar, para tomar a melhor decisão e colocar o time mais bem preparado", concluiu o treinador.

A vitória deixou a vida do Botafogo mais fácil. Agora, com 59 pontos, faltam apenas quatro para chegar ao "número mágico", 63, que garantiria a vaga para a volta à Série A. No momento, o Alvinegro é o segundo colocado e segue na cola do líder Coritiba, que tem 61.