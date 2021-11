Repórter da Rede Globo rasga elogios ao Botafogo e afirma: 'Já está trocando e-mails com a Série A' - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 04/11/2021 15:25 | Atualizado 04/11/2021 15:29

Rio - O repórter da Rede Globo, Eric Faria, exaltou a campanha do Botafogo no Brasileirão Série B, em suas redes sociais, na última quarta. Além disso, o jornalista rasgou elogios ao Glorioso e destacou que o Alvinegro já está "trocando e-mails com a Série A".

"E a estrela solitária já troca e-mails com a Série A. Questão de tempo. Pouco tempo. Os alvinegros podem abrir a contagem regressiva. Grande trabalho do clube e do Enderson Moreira. Um segundo turno de excelência!", disse Eric Faria, no Twitter.



No próximo domingo, o Botafogo encara o clássico contra o Vasco, em São Januário, às 16h, pela 31ª rodada do Brasileirão Série B. Com dois pontos a menos que o líder, Coritiba com 61 pontos, o Glorioso ocupa a segunda colocação e soma 59 na tabela da competição.