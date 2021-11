Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 04/11/2021 19:51

Rio - Está chegando a hora? As chances de acesso do Botafogo para a elite do Campeonato Brasileiro aumentaram após a vitória sobre o Confiança por 1 a 0 na última quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, pela Série B do Brasileirão.



De acordo com o site "Infobola", do matemático Tristão Garcia, o Botafogo chegou a 98% de chances de subir para a elite do Campeonato Brasileiro na próxima temporada. O Alvinegro tem 59 pontos e é o vice-líder da segunda divisão.



O número aumentou em relação a última rodada. Antes, de acordo com o portal, o Botafogo tinha 94% de probabilidade de subir. Ou seja, um aumento de chance de estar na Série A no ano que vem.



O Botafogo volta aos gramados no próximo domingo para enfrentar o Vasco em São Januário, às 16h.