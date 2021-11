Ex-jogador relembra passagem de Seedorf no Botafogo: 'Queria mudar o hino' - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Ex-jogador relembra passagem de Seedorf no Botafogo: 'Queria mudar o hino' Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 05/11/2021 18:00

Rio - O ex-jogador Felype Gabriel, em entrevista ao "Charla Podcast", no YouTube, relembrou a passagem marcante de Seedorf ao Glorioso, na última quinta-feira. Além disso, destacou a idade surpreendente do ex-atleta surinamês naturalizado holândes e atualmente técnico de futebol, ao Alvinegro.

"O Seedorf queria mudar o hino do Botafogo. Mas eu aprendi muito com ele. Nossa relação era muito boa. Quando ele chegou, ele queria mudar tudo muito rápido. E eu pedi calma para ele. Ele queria reunião toda hora. Enquanto ele estivesse incomodado, ele queria resolver o problema. Eu já discuti feio com ele, mas quando acabava a discussão, para ele, estava resolvido", disse o ex-jogador Felype Gabriel ao Charla Podcast.



Após encerrar a carreira, Seedorf investiu na carreira de treinador de futebol. Em uma de suas passagens como técnico, o ex-jogador passou por Milan, da Itália, Seleção do Camarões, Shenzen, da China e Real Club Deportivo de La Coruña, da Espanha. Atualmente, o ex-atleta está sem clube.