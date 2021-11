Torcida do Botafogo no retorno ao Estádio Nilton Santos - Cléber Mendes

Publicado 05/11/2021 10:22 | Atualizado 05/11/2021 10:22

Rio - Na última quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, o Botafogo deu mais um passo rumo à Série A do Campeonato Brasileiro ao vencer o Confiança-SE por 1 a 0. O bom momento na temporada, inclusive, trouxe de volta o lucro com as bilheterias em um jogo como mandante. A informação é do site "GE".

Internamente, visando um novo modelo de gestão, a diretoria do Botafogo tem comemorado alguns resultados que extrapolam as quatro linhas. Com uma nova operação para abrir o Estádio Nilton Santos, o Alvinegro trabalhou em cima de ingressos com preços mais acessíveis, número reduzido de carga disponível, além do fechamento de dois setores.

O valor arrecadado foi de R$ 13 mil, o que é considerado irrisório. A despesa do jogo foi de R$ 123 mil, enquanto a arrecadação bateu nos R$ 135,5 mil. Mesmo com o montante sendo pequeno, a diretoria do Botafogo comemora a, pelo menos num primeiro momento, quebra de práticas antigas que geravam custos altos no seu estádio.

A última vez que o Botafogo lucrou como mandante foi no segundo semestre de 2019. Após este período, os estádios pelo Brasil não tiveram a presença de público por conta da pandemia da Covid-19.