Marcos Braz desconversa sobre momento do Flamengo e afirma: 'Não tem falta de harmonia' - Alexandre Vidal/Flamengo

Marcos Braz desconversa sobre momento do Flamengo e afirma: 'Não tem falta de harmonia' Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 05/11/2021 19:34

Rio - O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, afirmou em entrevista à "Jovem Pan News", que não existe "falta de harmonia" nos bastidores do Rubro-negro. Além disso, o dirigente ressaltou que o Palmeiras é o favorito para a final da Libertadores.

"O favorito é o Palmeiras, que é o atual campeão. Eu falei isso há três meses atrás. Continuo avaliando. O Palmeiras é o atual campeão. Quem seria o favorito do Campeonato Brasileiro deste ano? O Flamengo, porque é o atual campeão", disse o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz.



"Não tem falta de harmonia. As pessoas que trabalham dentro do futebol do Flamengo sabem o que tem que fazer nesse momento. No dia 27, a gente vai passar por cima de tudo isso para chegar na melhor temperatura e harmonia possível. O Renato é o atual técnico. Os torcedores reclamam, algumas vezes os argumentos são factíveis e outros não. Tem de tudo. O que eu posso falar é que o Flamengo vai chegar bem no dia 27", concluiu.

Nesta sexta, o Flamengo enfrenta o Atlético-GO, às 21h30, no Maracanã, pela 19ª rodada (atrasada) do Campeonato Brasileiro. Na tabela do campeonato, o Rubro-negro é o terceiro colocado e soma 50 pontos.