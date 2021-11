Atacante Thiaguinho causou expulsão de adversário - Marcelo Cortes / Flamengo

Rio - Nem mesmo a presença ilustre de Arrascaeta na torcida serviu para ajudar o Flamengo na semifinal do Brasileiro Sub-20. Depois de perder o jogo de ida por 1 a 0, o Rubro-Negro empatou em 1 a 1 com o São Paulo, na Gávea, e foi eliminado da competição mesmo atuando com uma jogador a mais durante grande parte do segundo tempo. Vitinho abriu o placar para o Tricolor e Kayke Soares deixou tudo igual.

Em jogo muito movimentado, o Flamengo tentou pressionar o São Paulo desde o início, já que precisava vencer por dois gols de diferença para se classificar, mas quem saiu na frente foi o adversário. Caio roubou a bola no meio de campo e cruzou para Vitinho aumentar a vantagem tricolor aos 15 minutos.

A expulsão de Guilherme por falta dura no atacante Thiaguinho, aos 16 do segundo tempo, facilitou o trabalho do Rubro-Negro para reverter o cenário. Aos 25, Kayke Soares aproveitou cobrança de escanteio e, de cabeça, colocou o empate no placar. Os últimos minutos foram de pressão total do Mais Querido, mas não deu para buscar a classificação.

O adversário do São Paulo na decisão será conhecido no próximo domingo (7), no confronto entre Atlético-MG e Internacional, em Belo Horizonte. O primeiro jogo terminou com empate em 0 a 0.