Torcedores do Flamengo fizeram grande festa em 2019 - Arquivo O Dia

Torcedores do Flamengo fizeram grande festa em 2019Arquivo O Dia

Publicado 05/11/2021 16:50

Finalmente podemos confirmar , coração acelera e vamos mais uma vez fazer eles sentirem todo o nosso amor pelo Flamengo @iSoyLocoPorTri , vamos em busca do nosso TRI ...



PODE CHEGOU O MOMENTO DE APOIAR VAMOS PARA #AEROFLA21 pic.twitter.com/zu8L4xSMRC — AEROFLA #SoyLocoPorTri (@GpSoylocoPorTri) September 30, 2021

Rio - A exemplo de 2019, a torcida do Flamengo prepara mais uma grande festa para apoiar o time no embarque rumo à final da Libertadores, em Montevidéu, mas o plano pode ir por água abaixo. Com a possível marcação do jogo com o Grêmio para poucos dias antes da decisão, a delegação rubro-negra partiria direto de Porto Alegre para o Uruguai, o que pode impedir que o evento aconteça.Em contato com o jornal O Dia, um dos organizadores do Aerofla, Dário Loureiro, explicou que o evento está marcado para o dia 24 de novembro, três dias antes da final, com início às 10h. Como em 2019, os torcedores se reuniriam tanto no Ninho do Urubu, de onde parte o ônibus da delegação, quanto no aeroporto do Galeão. Enquanto a alteração no calendário não for confirmada pela CBF, a programação está mantida.Ainda que o elenco vá direto de Porto Alegre para Montevidéu, a organização mantém a ideia de apoiar o time no Rio de Janeiro. A diferença é que o evento seria antecipado para a data do embarque para Porto Alegre, antes do time enfrentar o Internacional, dia 20, no Beira-Rio, e depois o Grêmio, em dia a ser definida. Enquanto a CBF não confirma a mudança, o calendário indica que o Flamengo vai enfrentar o Sport, em Pernambuco, na rodada do Brasileiro que antecede a decisão.