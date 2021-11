Arrascaeta, meia do Falmengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 05/11/2021 14:49 | Atualizado 05/11/2021 14:55

Rio - A seleção uruguaia atendeu ao pedido do Flamengo e deixou Arrascaeta fora da lista de convocados para a próxima Data-Fifa. Com lesão na coxa direita, o apoiador desfalca o Uruguai nos jogos contra Argentina, dia 12, e Bolívia, dia 16, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Arrascaeta se lesionou justamente em partida pela sua seleção, dia 7 de outubro, contra a Colômbia. Desde então, ele ainda não foi relacionado para nenhum jogo e sua volta é tratado com cautela pelo Flamengo para que ele não corra risco de ficar fora da final da Libertadores, dia 27, contra o Palmeiras.

No mês passado, o meio-campista chegou a figurar na pré-lista de convocados para a próxima Data-Fifa, mas o técnico Óscar Tabárez preferiu cortá-lo por causa da lesão. Confira a lista completa na imagem abaixo:

Convocação do Uruguai - Divulgação