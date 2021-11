Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 05/11/2021 11:42

Rio - Passando por momento turbulento sob o comando de Renato Gaúcho, o Flamengo virou assunto no futebol europeu devido a possibilidade da troca de técnico para a próxima temporada. A diretoria Rubro-negra, inclusive, mantém contato com empresários do velho continente e principalmente que atuam em Portugal.

Os agentes atuantes no futebol português acenaram de maneira positiva e sinalizaram com o interesse de Carlos Carvalhal, do Braga, em assumir o comando do Flamengo. O contato, com um possível acordo, despertou um velho conhecido do torcedor Rubro-negro.

Em baixa e criticado no Benfica, Jorge Jesus, técnico da campanha histórica no ano de 2020, passou a reconsiderar um retorno ao Rio de Janeiro para trabalhar mais uma vez na Gávea.

No entanto, desde a saída do Mister, Carvalhal é um "sonho". O técnico do Braga, em entrevista, falou recentemente sobre a "honra" de ver seu nome novamente em pauta no Flamengo.

"Quando vim para o Braga cheguei a ter pouco tempo antes um acordo praticamente firmado com o Flamengo. Foi público. A opção foi o Braga, por ser o clube que é, por gostar muito do Braga e também pelos contornos da pandemia. Não teve nada a ver com a parte financeira. O interesse de um clube que é um dos melhores do mundo deixa-me extremamente orgulhoso", disse Carlos Carvalhal.

Enquanto isso, Renato Gaúcho vai seguindo seu trabalho no Flamengo. Na final da Libertadores e tentando brigar pelo título do Brasileirão, o comandante da equipe segue prestigiado pela diretoria. Após a eliminação para o Athletico-PR, pela Copa do Brasil, o treinador chegou a entregar o cargo à diretoria, mas o pedido não foi aceito.