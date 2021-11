Rodolfo Landim, do Flamengo, é um dos interventores na CBF - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 04/11/2021 18:42

Luís Andrade Divulgação Rio - O Flamengo está muito próximo de fechar a contratação de um técnico português, mas não se trata de Jorge Jesus. Segundo o jornal "A Bola", de Portugal, o Rubro-Negro tem negociações avançadas com Luís Andrade, ex-Benfica, para comandar o futebol feminino do clube.

De acordo com o veículo, o técnico de 48 anos é aguardado no Brasil até o fim do mês para concluir a negociação. Ele deve assinar com o Rubro-Negro por duas temporadas.

A escolha do nome de Luís se deu por conta de sua experiência. Além do Benfica, o treinador atuou profissionalmente como lateral e volante e trabalhou como coordenador técnico do time feminino.