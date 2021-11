Torcedores do Flamengo no Maracanã - Paula Reis / Flamengo

Torcedores do Flamengo no MaracanãPaula Reis / Flamengo

Publicado 04/11/2021 17:32 | Atualizado 04/11/2021 17:56

Rio - Os cânticos de teor homofóbicos de torcedores do Flamengo no confronto contra o Grêmio pelas quartas de final da Copa do Brasil não correm risco de resultar em perda de pontos ou de mandos de campo no Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro só correria risco de sofrer esse tipo de penalização em confrontos válidos pela Copa do Brasil.

Em contato com a assessoria do STJD, o Jornal O Dia recebeu a informação que apenas jogadores, dirigentes, treinadores ou árbitros poderiam ter suas punições cumpridas em outra competição da CBF. Porém, no caso de perda de mando de campo ou perda de pontos, a penalização somente poderá acontecer no mesmo torneio.

A única punição prática que o Flamengo poderá receber é financeira. A denúncia do STJD dá a possibilidade do clube carioca receber uma multa por conta da atitude dos torcedores. Eliminado da Copa do Brasil para o Athletico-PR, na semifinal, o Rubro-Negro não poderá sofrer qualquer tipo de punição esportiva no torneio.