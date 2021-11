Arrascaeta - Marcelo Cortes / Flamengo

Rio - Com a proximidade da final da Libertadores, os torcedores do Flamengo estão receosos com a convocação de alguns jogadores para suas seleções. Para o jornalista Renato Maurício Prado, o Flamengo está bolando uma espécie de "estratégia" para não liberar o meia Arrascaeta para os jogos do Uruguai, nos dias 12 e 16.

“Arrascaeta que eu acho que tem ali uma jogada também esperta para não liberá-lo para a seleção uruguaia, a apresentação da seleção uruguaia é na próxima segunda-feira, dia 8, e o Flamengo não tem previsão de volta a campo para treinar com bola do Arrascaeta. Há duas semanas falava-se que o Arrascaeta poderia voltar contra o Atlético-MG no jogo que foi no Maracanã, que o Flamengo ganhou por 1 a 0“, declarou Renato durante o "UOL News Esporte".

“Eu acho que o Flamengo está empurrando com a barriga para tentar evitar a convocação do Arrascaeta porque teme, com toda razão, que o Arrascaeta vá para a seleção uruguaia, onde lá a exigência é máxima para os dois jogos que faltam, tem até um jogo com a Argentina, e o maior pesadelo do Flamengo é que o Arrascaeta vá para a seleção uruguaia e volte machucado de novo, ele aí está fora da Libertadores, então eu acho que o Flamengo não vai liberar o Arrascaeta para a seleção uruguaia com a justificativa de que ele ainda não voltou nem a treinar com bola“, completou.

Arrascaeta não entra em campo pelo Flamengo desde a vitória de 3 a 0 sobre o Athletico-PR, pelo Brasileirão, no dia 3 de outubro.