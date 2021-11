07/03/2020 - FLAMENGO X BOTAFOGO - 2A RODADA da Taca Rio no Maracana. Torcida Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia - Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

07/03/2020 - FLAMENGO X BOTAFOGO - 2A RODADA da Taca Rio no Maracana. Torcida Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O DiaDaniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Publicado 04/11/2021 13:28

Rio - O Flamengo comercializará uma nova carga de ingressos para a final da Libertadores. O clube divulgou que as entradas poderão ser adquiridas a partir das 16h desta quinta-feira, já que a Conmebol conseguiu a ampliação do público presente para 75% da capacidade do Estádio Monumental.

Inicialmente, os ingressos serão vendidos a sócios-torcedores das categorias 0 e 1. Caso ainda restem bilhetes, eles serão colocados à vendo para as próximas prioridades.

A primeira carga de ingressos vendida pelo Flamengo gerou muita polêmica. A venda acabou em poucos seguidos e fez com que os sócios levantassem uma série de questionamentos.