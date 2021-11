Flamengo vai pedir liberação do aúdio do VAR - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 04/11/2021 12:45

Rio - O empate entre Flamengo e Athletico-PR por 2 a 2 na última terça ainda tem dado o que falar. O clube carioca vai a CBF pedir que o áudio da cabine do VAR seja liberado. No jogo, o assistente de vídeo chamou o juiz Marielson Alves Silva para voltar atrás no cartão vermelho dado a Renato Kayzer, atacante do furacão. A informação é do jornal "O Globo".

Os dirigentes do Flamengo buscam entender qual foi o critério que o VAR utilizou para convocar o árbitro, tendo em vista que o lance é considerado interpretativo e, portanto, a cabine não poderia chamar o juiz de campo para rever o lance.

Vale ressaltar que a CBF começará a liberar os áudios do VAR a partir de 10 de novembro, data que marca a 31ª rodada do Brasileirão. No entanto, o Flamengo exige ouvir o material antes deste dia, já que acredita ter havida vários erros no lance.

Voltando aos gramados, o Rubro-Negro tem partida marcada contra o Atlético-GO para esta sexta. Os times se enfrentam às 21h30, no Maracanã. A partida, mais uma das atrasadas, é válida pela 19ª rodada do Brasileirão.