Jorge Jesus - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Jorge Jesus Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 04/11/2021 12:16

Rio - Após citar que "sua mala está sempre pronta" ao ser perguntado sobre uma possível volta ao Flamengo, o técnico Jorge Jesus tomou uma atitude que animou os torcedores do Rubro-Negro. Em seu perfil no Instagram, o Mister apagou da sua biografia a função que exercer como técnico do Benfica. Com isso, alguns flamenguistas passaram a ventilar sobre uma possível volta ao clube.

Renato Gaúcho vem vivendo dias de pressão no comando do Flamengo e os torcedores sonham com o retorno do técnico. Após um bom começo de temporada, Jorge Jesus voltou a receber críticas no Benfica. O clube perdeu a liderança no Campeonato Português recentemente e foi goleado pelo Bayern no meio de semana pela Liga dos Campeões.

O técnico fez história no Flamengo durante as temporadas de 2019 e 2020. Sob o comando de Jesus, o Rubro-Negro conquistou cinco títulos. Os principais foram a Libertadores e o Campeonato Brasileiro em 2019.