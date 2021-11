Muro do Ninho do Urubu - Reprodução

Publicado 04/11/2021 09:30 | Atualizado 04/11/2021 09:30

Rio - Vivendo um momento de pressão, o técnico Renato Gaúcho foi o principal alvo de protestos dos torcedores do Flamengo na madrugada desta quinta-feira. Um dos muros do CT do Ninho do Urubu foi pichado com críticas direcionadas ao comandante. Além disso, os rubro-negros escreveram que conquistar o título da Libertadores é obrigação.

O técnico vem sendo pressionado pela queda de rendimento do Flamengo nas últimas partidas. O Rubro-Negro venceu apenas um jogo dos últimos cinco que atuou na temporada. A sequência negativa culminou com a eliminação da Copa do Brasil e dificultou ainda mais as possibilidades de título do Brasileiro.

Principal esperança de conquista do clube carioca na temporada, a Libertadores será decidida no dia 27 deste mês. O Flamengo enfrenta o Palmeiras em jogo único que vai acontecer em Montevidéu.