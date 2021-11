Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 03/11/2021 19:43 | Atualizado 03/11/2021 20:13

Rio - A comissão técnica do Flamengo sofreu uma baixa importante nesta quarta-feira. O nutricionista Douglas Oliveira aceitou uma proposta do Vilafranquense, da Segunda Divisão de Portugal, e pediu demissão do clube. A informação é do site "GE".

Segundo o portal, Douglas estava incomodado com a falta de valorização no departamento de saúde do clube. A baixa remuneração foi o principal motivo para a saída do nutricionista.

No Vilafranquense, Douglas reencontrará o fisiologista Lucas Albuquerque, que deixou o clube em setembro. Ele também deixou o clube por conta do cenário no departamento de saúde.