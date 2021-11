A pressão sobre o técnico Renato Gaúcho cresce a cada dia - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 03/11/2021 18:37

Rio - O momento conturbado pelo qual passa o Flamengo próximo da final da Libertadores tem preocupado seus torcedores. Na opinião do comentarista Caio Ribeiro, da TV Globo, o clube está correndo um grande risco ao não privilegiar a decisão.

“O que está acontecendo de diferente entre Palmeiras e Flamengo. Quando dá 25 minutos do segundo tempo, o Abel tira todo mundo, roda o elenco e aí tem fisicamente um time mais preparado para encarar a final da Libertadores. O Flamengo, na minha opinião, não é mais time para ganhar tudo. O time continua sendo um dos melhores do país, mas não é o mesmo do Jorge Jesus", disse Caio durante o "Tá na Área".

"Então, o Flamengo está correndo um risco perigoso de não privilegiar a Libertadores e acabar ficando sem nenhum título. Vai chegar um momento que a torcida precisa entender que se o Flamengo não chegar 100% para a final contra o Palmeiras, não ganha”, completou.