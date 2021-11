Torcedores de Flamengo e Fluminense - Divulgação

Publicado 03/11/2021 16:54 | Atualizado 03/11/2021 16:55

O movimento de torcedores Flamengo da Gente prestou, nesta quarta-feira (3), homenagens a alguns ídolos rivais para celebrar o mês da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro. O goleiro Jefferson, ex-Botafogo, e o atacante Assis, ex-Fluminense, algozes do Rubro-Negro em decisões, foram exaltados em redes sociais do grupo.

Responsável direto pelo título do Botafogo sobre o Flamengo na Taça Rio de 2010 ao defender um pênalti de Adriano, Jefferson foi o primeiro a receber a ser homenageado em publicação no Instagram. O ex-goleiro agradeceu e elogiou a iniciativa.



— Primeiramente, parabéns pela iniciativa e muito obrigado pela lembrança. Unidos somos mais fortes — comentou Jefferson na publicação.





O segundo a receber a homenagem foi Assis, carrasco do Flamengo nos títulos cariocas do Fluminense em 1983 e 1984, marcando gols decisivos nas duas ocasiões. Além disso, foi peça-chave do Tricolor na conquista do Campeonato Brasileiro de 1984. O ex-atacante faleceu em julho de 2014, aos 61 anos, vítima de insuficiência renal.