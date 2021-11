Neto critica atitude Gabigol, do Flamengo, na Arena da Baixada: 'Está soberbo' - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 03/11/2021 17:30

Rio - A partida entre Flamengo e Athletico-PR na última terça-feira deixou os torcedores do clube carioca revoltados com a arbitragem após a decisão do VAR de anular a expulsão do atacante do Furacão, Renato Kayzer. No entanto, na opinião do apresentador da Band, Neto, o Flamengo foi ajudado pela arbitragem na partida.

O ex-jogador do Corinthians reclamou de um lance envolvendo Vitinho e Terans no segundo tempo da partida. O atleta do Flamengo utilizou o braço para ganhar uma jogada aérea do atacante do Athletico-PR. O VAR revisou o lance e não considerou penalidade. De acordo com Neto, o lance é semelhante ao pênalti marcado a favor do clube carioca contra o Furacão no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

Na ocasião, Lucas Fasson pegou impulso com o braço para disputar uma jogada aérea, mas acaba acertando, Rodrigo Caio. Após revisão do VAR, a arbitragem assinalou pênalti e Pedro marcou para o Flamengo. Curiosamente, os dois jogos na Arena da Baixada terminaram empatados por 2 a 2.



"Pois é, garotinhos. Dois lances praticamente iguais em um intervalo de duas semanas. Em uma jogada o juiz deu pênalti para o Flamengo. Mas por que hoje não deram pênalti para o Athletico, hein?", questionou Neto.

Com o resultado de empate no jogo pelo Brasileiro, o Flamengo fez a diferença do Atlético-MG na liderança cair para nova pontos. O Galo lidera a competição e tem um jogo a mais que o Rubro-Negro, que no momento está na segunda colocação.