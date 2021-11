Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 03/11/2021 17:06

Rio - O meia-atacante Vitinho chegou ao Flamengo em 2018. Com a camisa do clube carioca, ele alternou altos e baixos, nunca sendo uma unanimidade entre os torcedores. Em entrevista ao canal "Charla Podcast", o ex-jogador e atual empresário, Fellype Gabriel, revelou que o atleta recebeu uma oferta para deixar o Rubro-Negro, mas preferiu continuar.

"“Ele falou para mim que queria muito retribuir a confiança que o Flamengo teve nele. Conversei sobre uma questão de agenciar, porque tinha (uma proposta) uma questão para ele… Ele falou: ‘Fellype, quero ficar mais um ano. Quero retribuir essa confiança"", afirmou.

Vitinho e Fellype Gabriel chegaram a jogar juntos no Botafogo em 2014. O ex-jogador e atual empresário falou sobre o atual momento do jogador e o comparou com Michael.

"Ele é um amigo pessoal que eu tenho hoje. Tem uma qualidade técnica absurda, direita e esquerda com a mesma precisão. Falei pra que no Flamengo é diferente. O Vitinho é um cara que não demonstra. A torcida do Flamengo pede isso, um cara igual o Michael, que não tem a qualidade técnica do Vitinho, mas corre o tempo todo, vai, a torcida do Flamengo gosta disso. Ele deu uma melhorada", disse.