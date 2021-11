Sormani afirma que o Flamengo precisa contratar outro goleiro para a próxima temporada - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 03/11/2021 15:10

Rio - O comentarista Fábio Sormani criticou o desempenho de Diego Alves, no Flamengo, durante o programa "F90", da ESPN, nesta quarta-feira (3), e afirmou que o goleiro falha quase todo jogo. Além disso, ressalta que o Rubro-negro deveria contratar outro goleiro para a próxima temporada.

"Esse goleiro falha quase todo jogo. Não sei o amor que algumas pessoas, especialmente a mídia flamenguista, tem pelo Diego Alves. Ele entrega o ouro quase todo jogo. Ele manda dentro do Flamengo junto com outras pessoas. O Flamengo deveria contratar um reserva, mas não contrata porque ele não deixa, alguma pessoas falam lá dentro que ele não deixa contratar. Não dá pra ir com um goleiro desse. Eu tenho falado isso tem tempo. Essa história de que ele é um goleiro que cresce em jogos importantes é balela", disse o comentarista Sormani.



Com nove pontos de distância do Atlético-MG, o Flamengo enfrenta o Atlético-GO, na próxima sexta-feira (5), às 21h30, no Maracanã. Na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, o Rubro-negro soma 50 pontos.