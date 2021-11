Batalha judicial entre o ex-jogador e o cantor está longe do fim - Reprodução

Batalha judicial entre o ex-jogador e o cantor está longe do fim Reprodução

Publicado 03/11/2021 13:40

Rio - A partida entre Athletico-PR e Flamengo teve muitas polêmicas. O ex-jogador Denílson comentou algumas delas nesta quarta-feira. Na opinião do comentarista da Band, o atacante Gabigol deveria ter sido expulso logo no começo do jogo por agredir Nico Hernández sem a bola.

"Passou despercebido. Eu também não tinha visto. Quem tem que ver [esse tipo de lance] é o VAR. Quando a gente coloca um lance polêmico ou que gera alguma discussão, eu costumo ver o posicionamento do árbitro, e ele estava bem posicionado. O VAR deveria ter comunicado ao árbitro que o Gabigol deu um soco no adversário. O Gabigol não faz o gesto de empurrar, de fazer uma obstrução, ele dá um soco nas costas do adversário. Se o árbitro fosse para o VAR, teria dado o cartão vermelho, aí o panorama do jogo seria completamente diferente", afirmou.

Denílson também viu erro do VAR em relação a expulsão de Renato Kayzer. O jogador do Athletico-PR havia sido expulso pela arbitragem por agredir Léo Pereira, porém, após nova orientação da tecnologia, o seu cartão vermelho acabou anulado.

"Quando eu vi o lance, achei de primeira que o Léo Pereira tivesse dado uma cotovelada com o braço direito. Pensei: ‘os dois serão expulsos’. Mas não. O Léo Pereira não fez nada. Pelo contrário: ele tomou soco nas costas, pontapé. Ele foi agredido. No primeiro momento, o árbitro teve a mesma leitura de quem estava assistindo ao jogo, que era o cartão vermelho. Não entendo quando ele vai no VAR, revê o lance, e retira o vermelho e dá o amarelo ao Kayzer", disse.