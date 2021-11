Gabigol encerrou o jejum de gols, mas não conseguiu a vitória - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 03/11/2021 11:40 | Atualizado 03/11/2021 11:42

Rio - A partida entre Flamengo e Athletico-PR terminou com uma confusão envolvendo Gabigol e Mario Petraglia, presidente do clube paranaense. Porém, o desentendimento que só acontecer no apito final teria origem em um lance que aconteceu ainda na primeira etapa. As informações são do portal "Terra".

O dirigente atleticano teria se revoltado com o gesto de Gabigol após o atacante marcar o primeiro gol do Flamengo na partida. O jogador, de 25 anos, colocou suas mãos nos ouvidos para ironizar os xingamentos dos torcedores do Furacão, após tirar o zero do placar em Curitiba.

A atitude de Gabigol teria irritado o dirigente que disparou: "Molecagem aqui, não! Dê-se ao respeito. Aqui é o Athletico!", teria dito Petraglia, de acordo com um funcionário do Athletico-PR que acompanhava a partida ao lado do mandatário do Furacão.

Após abrir vantagem de dois gols de diferença, o Flamengo cedeu o empate ao Athletico-PR nos acréscimos. Ao fim da partida, uma confusão aconteceu no corredor de acesso ao vestiário. Além de Gabigol e Petraglia, o técnico do Athletico-PR, Alberto Valentim, também esteve envolvido na confusão.