Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 03/11/2021 09:30

Rio - O técnico Renato Gaúcho vem recebendo muitas críticas pelos torcedores e pela imprensa esportiva pelo rendimento do Flamengo nos últimos. No entanto, de acordo com o jornalista Mauro Cezar Pereira, já existe dentro da cúpula de futebol rubro-negra, alguns nomes que admitem que a contratação do técnico para dirigir o clube nesta temporada foi um erro.

Em seu post no portal "UOL", Mauro Cezar ressalta que já era perceptível pelo rendimento do Grêmio. comandado por Renato Gaúcho, nas duas últimas temporadas, que a contratação de Renato Gaúcho não era uma escolha correta. De acordo com o jornalista, quando o técnico deixou o comando do clube gaúcho, a visão dentro do Flamengo era de que ele não seria contratado pelo Rubro-Negro.

Pesava contra Renato Gaúcho a recusa ao Flamengo em 2019. O treinador foi a primeira opção da nova diretoria, liderada por Rodolfo Landim para o começo de temporada. No entanto, Renato Gaúcho preferiu renovar com o Grêmio. No mesmo ano, o prestígio do técnico foi reduzido ainda mais após a goleada de 5 a 0 que o Flamengo aplicou sobre o Tricolor Gaúcho, sob o comando de Jorge Jesus.

Porém, apesar disso tudo, Renato Gaúcho foi contratado para substituir Rogério Ceni no meio da temporada de 2021. Após um começo com retrospecto positivo, o treinador vem sendo muito criticado após a oscilação de resultados. De acordo com Mauro Cezar, ainda não há unanimidade em relação ao arrependimento da contratação do técnico, porém, alguns nomes na cúpula de futebol rubro-negra admitem o erro.