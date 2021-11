Gabigol se envolveu em confusão no fim do jogo - Alexandre Vidal

Publicado 02/11/2021 19:21

Rio - A partida entre Flamengo e Athletico-PR acabou com um clima tenso na Arena da Baixada. O atacante Gabigol conversava com o lateral-direito do Furacão, Marcinho, quando o técnico do clube paranaense, Alberto Valentim, chegou de forma ríspida, tirando o ex-jogador do Botafogo da frente do ídolo do clube carioca. A atitude gerou uma confusão envolvendo os dois times.

Depois disso, o atacante do Flamengo também bateu boca com o presidente do Athletico-PR. Já no caminho para os vestiários, as câmeras da transmissão flagraram Mario Petraglia apontando o dedo em direção a Gabigol. Na sequência, Willian Arão se aproximou dos seguranças para tentar acalmar os ânimos.

A partida na Arena da Baixada teve os nervos à flor da pele. No primeiro tempo, Renato Kayzer agrediu Léo Pereira e acabou expulso. No entanto, o VAR acabou chamando e o árbitro da partida voltou atrás em relação a decisão e aplicou somente o cartão amarelo.

Kayzer acabou sendo decisivo no segundo tempo. O jogador fez o primeiro gol do Athletico-PR que conseguiu reagir e empatar com o Flamengo, que vencia por 2 a 0, em Curitiba. O empate dos donos da casa saiu nos acréscimos da partida com Bissoli.