Gabigol - Alexandre Vidal / Flamengo

GabigolAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 02/11/2021 16:51

Rio - O ex-jogador do Fluminense e do Flamengo, Henrique Dourado, atuou ao lado de Gabigol no começo da sua carreira no Santos. Em entrevista ao portal "ESPN", o Ceifador afirmou que o ídolo rubro-negro tinha um defeito grave quando era mais jovem, porém, ele acabou corrigindo essa característica. O atacante recordou a conversa que teve com o atleta.

"Naquela época, ele só usava a perna esquerda para tudo. Às vezes, a bola vinha na perna direita e ele tinha que arrumar o corpo inteiro antes de chutar, acabava perdendo tempo. Eu e alguns jogadores vimos isso e demos um toque nele. Como ele era muito dedicado e treinava bastante, aos poucos foi corrigindo e aperfeiçoando. Não é à toa que ele virou o que virou", afirmou.

Henrique Dourado afirmou que Gabigol já demonstrava muita qualidade desde os tempos da base do Santos. "Ele sempre teve um destaque enorme na base e foi muito novo para o profissional. Era um garoto que sempre jogou duas categorias acima nos juniores, porque já demonstrava muita força e faro de gol, além do posicionamento", disse.