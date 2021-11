Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Rodolfo Landim, presidente do FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 02/11/2021 16:28

Rio - Uma boa notícia para os cofres rubro-negros. O Flamengo acertou a renovação do patrocínio com a Ambev, empresa de bebidas, que dará ao clube um valor de R$ 53,5 milhões, em dois contratos. O acordo ainda será votado pelo Conselho Deliberativo do clube na próxima quinta-feira. As informações são do portal "globoesporte.com".

Um dos novos vínculos trata-se da renovação do patrocínio do Maracanã, com previsão de exclusividade na comercialização de produtos no estádio a partir do ano que vem. A validade do contrato é de cinco anos e pagamento de R$ 27,5 milhões ao consórcio que administra o Maracanã. Como o Flamengo é majoritário na atual gestão do estádio, o acordo precisa ser ratificado pelos conselheiros do Rubro-Negro.



Além disso, o clube fechou a renovação do contrato de patrocínio da Ambev. O novo vínculo prevê a comercialização de produtos da empresa na sede da Gávea, além de outros tipos de entrega referentes ao futebol (backdrop, placas de publicidade, FlaTV, redes sociais etc). O novo acordo tem duração de dois anos e renderá R$ 26 milhões no total, com pagamento de R$ 13 milhões por ano.



Em caso de aprovação, o consórcio que administra o Maracanã vai ter direito a receber R$ 7 milhões em até 30 dias após a assinatura do contrato. O mesmo valor será pago ao consórcio no ano que vem. A partir daí, as parcelas anuais serão de R$ 4,5 milhões em 2023, 2024 e 2025.