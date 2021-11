Gerson - Reprodução

GersonReprodução

Publicado 02/11/2021 12:21

Rio - Contratado com muita pompa e status pelo Olympique de Marselha, o meia Gerson, ex-jogador do Flamengo, não vem conseguindo desempenhar o nível de futebol que apresentou no clube carioca. Mesmo sendo presença constante nas convocações de Tite, o jogador, de 24 anos, é muito criticado no futebol francês. Em entrevista coletiva, o atleta admitiu que em alguns momentos sua mente parecida travada pelo novo clube.

"É por isso que estou tentando aprimorar isso cada vez mais. Abrir a mente para poder estar ajudando a equipe. Venho ao clube todos os dias para fazer meu melhor. No jogo, eu também tento fazer meu melhor, mas às vezes não é possível. Às vezes, a mente está um pouco bloqueada, um pouco travada. Então, é uma coisa que estou melhorando bastante: deixar a mente aberta e pensar só em jogar futebol, que é a única coisa que eu sei fazer no mundo", afirmou.

Gerson descartou ainda que o fato de estar rendendo abaixo do esperado tenha a ver com seu posicionamento dentro de campo. Jorge Sampaoli, treinador do Olympique, tem alternado em colocá-lo como titular e reserva da equipe francesa.

"Eu, como todos vocês sabem, sou meio-campista e jogo no meio. No Brasil, se fala volante, mas eu também faço todas as posições da frente. Não é questão da posição que o treinador me bota ou não. Muitas vezes, é o mental do jogador (que ajuda no desempenho em campo), quando o jogador está com a cabeça tranquila ele desempenha melhor", analisou.