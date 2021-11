Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 02/11/2021 12:07

Rio - De olho em reforços para a temporada de 2022, o Flamengo teria tido a oportunidade de contratar um dos principais destaques do Campeonato Brasileiro. Segundo o portal "BolaVip", o atacante Ademir, de 26 anos, que defende o América-MG teria sido oferecido ao Rubro-Negro para ser um reforço para o ano que vem.

Apesar do bom momento vivido pelo jogador, a cúpula de futebol rubro-negra não se empolgou muito com a contratação. O Flamengo entende ter boas peças para o setor e vê como prioridade para a próxima temporada a contratação de um apoiador para ser reserva de Arrascaerta.

Ademir, de 26 anos, teria um pré-contrato assinado com o Atlético-MG para a próxima temporada. No Campeonato Brasileiro, o jogador do Coelhou entrou em campo em 22 jogos e marcou sete vezes.