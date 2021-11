CT Ninho do Urubu - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

CT Ninho do Urubu Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 01/11/2021 17:21

Rio - A vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG devolveu a equipe de Renato Gaúcho a chance de ainda disputar o título Brasileiro rodada após rodada. Como o Rubro-negro ainda tem dois jogos atrasados no campeonato, há a possibilidade de prolongar as datas da competição para não favorecer o rival mineiro, líder do torneio.

Em sua conta no Twitter, Luiz Eduardo Baptista, vice-presidente de relações externas do Rubro-Negro, justificou o pedido, afirmando que o encerramento ideal iria ocorrer em 15 de dezembro.

Flamengo ainda tem que jogar 13 partidas o Atlético MG 12.

Temos insistido com a CBF para mudarem o final do Brasileiro para o dia 15/12, pois teríamos 14 datas.Acabando dia 9,favorece ao Atlético MG, porque o Flamengo terá feito 13 jogos em 39 dias e o Atlético 12 em 45 dias. — Luiz Eduardo Baptista (@BapLuizEduardo) November 1, 2021

Na última rodada do Brasileirão, o Flamengo, fora de casa, enfrenta o Atlético-GO. Já o Galo, também longe de Belo Horizonte, enfrenta o Grêmio. Ainda em dezembro, o Atlético-MG decide a Copa do Brasil e, caso o pedido por parte da diretoria Rubro-negra seja atendido, os duelos do clube mineiro pela final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, também podem mudar de data.

O Atlético é o líder do Campeonato Brasileiro, com 59 pontos. Já o Flamengo, com compromissos atrasados, ocupa a terceira colocação, com 49 pontos. A equipe comandada por Renato Gaúcho busca vencer os duelos que faltam para diminuir a desvantagem e roubar o título do Brasileirão do clube de Minas Gerais.