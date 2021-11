Flamengo derrotou o Atlético-MG - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 31/10/2021 19:50

Rio - A vitória sobre o Atlético-MG interrompeu o jejum de quatro jogos sem vitória do Flamengo na temporada. Além disso, o resultado positivo fez com que as chances matemáticas de um título do Brasileiro do clube carioca dobrassem. As informações são do portal "Infobola".

Antes do começo da rodada, o Flamengo tinha apenas 4% de chances de título. Com o resultado positivo, o clube carioca passou a ter 8%. O Atlético-MG segue sendo o favorito absoluto com 88%. Além dos dois, o Palmeiras aparece com 4%.

O Atlético-MG lidera o Brasileiro com sete pontos de vantagem para o Palmeiras, segundo colocado, e dez para o Flamengo, que está em terceiro. No entanto, o clube carioca tem dois jogos a menos que os dois rivais na luta pelo título.