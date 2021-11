Jorge Jesus - AFP

Jorge Jesus AFP

Publicado 31/10/2021 18:46

Rio - O nome de Jorge Jesus voltou com força ao Flamengo nos últimos dias. Após os gritos de torcedores rubro-negros no Maracanã no dia da eliminação da Copa do Brasil contra o Athletico-PR, o técnico foi perguntado sobre um possível retorno ao Flamengo e afirmou que "está sempre com a mala pronta". O jornalista português Luís Pedro Souza, do Jornal Record, disse que acredita que a volta do Mister ao Rubro-Negro deverá acontecer em questão de tempo.

"O Jorge Jesus, como já fez outra vez, está piscando o olho para o Flamengo. Eu me lembro de uma entrevista do Jorge Jesus quando chegou ao Benfica. Nesta conversa, em julho do ano passado demonstrou orgulho, satisfação por voltar ao Benfica, mas eu convido as pessoas a reverem a entrevista. Ele passou quase o tempo todo dizendo que tinha saudades do Flamengo, sempre piscando um olho ao Flamengo. Jorge Jesus, e aqui estou fazendo ‘futurologia’, acabará voltando ao Flamengo, só temos que ver quando", afirmou.

O jornalista também analisou a passagem de Jorge Jesus pelo Benfica. Na opinião de Luís Pedro Souza, o Mister precisará conquistar títulos na atual temporada para ter o seu contrato renovado.

"Os maus resultados vão alimentar a novela da continuidade ou não de Jorge Jesus. Ele está no último ano de contrato. O Benfica ainda não deu um passo para a renovação deste contrato. O Benfica vai ver no final da época, com certeza, se vale a pena ou não renovar com Jorge Jesus. E eu acho que só vale a pena renovar se o Benfica for campeão português e ganhar mais algum título", disse.