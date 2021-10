RENATO GAÚCHO - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 31/10/2021 13:40

Rio - O Flamengo lutou, conseguiu superar os seus desfalques e venceu o Atlético-MG no Maracanã. Ao fim da partida, Mauro Cezar Pereira abordou a forma como o Rubro-Negro se portou nos últimos minutos do confronto pelo Campeonato Brasileiro.

"Flamengo fazendo cera. Normalmente os adversários dos rubro-negros é que agem assim. Independentemente do placar final do cotejo, isso é simbólico. Ninguém monta elenco de R$ 200 milhões para isso. Mas hoje é o que está disponível", afirmou em seu perfil do Twitter.

O confronto direto entre Flamengo e Atlético-MG no Maracanã terminou com vitória dos mandantes por 1 a 0 e a disputa pelo título brasileiro nesta reta final de torneio volta a ficar aberta. Com o resultado na noite deste sábado, a diferença entre os dois clubes cai para 10 pontos, sendo que o Flamengo possui dois jogos a menos que o rival. O jogo foi válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Líder isolado, o Atlético-MG continua com os mesmos 59 pontos que iniciou a rodada, enquanto o Flamengo chega a 49 pontos.