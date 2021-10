Renato Gaúcho vive pressão no comando do Flamengo - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Renato Gaúcho vive pressão no comando do FlamengoGilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 31/10/2021 10:30

Rio - Após a sequência de quatro jogos sem vitória, o Flamengo espantou a crise ao bater o Atlético-MG pelo placar de 1 a 0 e mostrar que ainda há disputa no Campeonato Brasileiro. Michael marcou o gol que deu oxigênio ao trabalho do técnico Renato Gaúcho, que, aliviado, mandou um recado para o torcedor rubro-negro após a partida.

"O torcedor está de parabéns. Na quarta dei razão para o torcedor. É paixão, ele quer ganhar sempre. Mas nem sempre é possível. Por isso tem profissionais no clube. A gente precisa pensar. o torcedor reage só com o coração. Tem hora que o resultado não aparece e o torcedor cobra. Hoje (sábado) o torcedor foi fantástico, essa energia a gente precisa. enquanto tiver chance a gente vai atrás", disse Renato Gaúcho, completando em seguida:

"Hoje (sábado), foi uma demonstração de entrega muito grande. Brigamos com adversário poderoso, líder do brasileiro, na final da copa do brasil. Hoje medimos força e saímos vencedores, porque tivemos essa energia. Sempre que possível o torcedor deve vir ao maracanã e trazer essa energia, precisamos muito dela. Enquanto tiver chance, vamos correr atrás. Hoje reduzimos tres pontos do Atlético, e faltam muitas rodadas. Já vi muita acontecer", finalizou.

Para se aproximar ainda mais do Galo na luta pelo título do Brasileirão, o Flamengo volta a campo na próxima terça-feira, em Curitiba, para enfrentar o Athletico-PR em jogo atrasado pela quarta rodada. A bola rola a partir das 16h na Arena da Baixada, casa do Furacão. O Rubro-negro é o vice-líder o Campeonato Brasileiro, com 49 pontos.