Tite divulgou a lista de 23 convocados da SeleçãoLucas Figueiredo/CBF

Publicado 30/10/2021 19:50

Rio - A ausência dos jogadores convocados para a seleção brasileira em rodadas do Brasileiro em outubro irritou os dirigentes e os torcedores do Flamengo. Everton Ribeiro e Gabigol foram chamados por Tite e o clube carioca foi o único da Série A a perder tantos atletas. De acordo com informações da "Super Rádio Tupi", um profissional do Atlético-MG, clube que luta pelo título do Brasileirão contra o Rubro-Negro, pode ter incentivado o técnico Tite a chamar tantos atletas rubro-negros.

De acordo com informações da rádio, o médico Rodrigo Lasmar, que além de servir a Seleção é profissional do Atlético-MG, teria feito um pedido especial para Tite convocar jogadores do Flamengo para os duelos contra a Venezuela, Colômbia e Uruguai.

Além do Flamengo, que teve Gabigol e Everton Ribeiro selecionados, Tite convocou outros três jogadores do futebol brasileiro: Guilherme Arana, do Atlético-MG, Edenílson, do Internacional, e Weverton, do Palmeiras. Inicialmente, a CBF prometeu adiar os compromissos dos clubes afetados com a convocação, mas o fato acabou não se concretizando.



Na convocação da última sexta-feira, Tite acabou não chamando nenhum jogador do Flamengo. O técnico Tite divulgou a lista de 23 convocados para os próximos compromissos da Seleção nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, contra Colômbia, dia 11 em São Paulo, e Argentina, fora de casa, dia 16. Jogadores que atuam no futebol brasileiro ficaram fora desta vez para focarem na reta final de temporada em seus clubes.