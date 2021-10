Arrascaeta ao lado de Tannure - Reprodução

Publicado 30/10/2021 14:36

Rio - O departamento médico do Flamengo tem sido alvo de muitas críticas nas últimas semanas por conta dos problemas físicos envolvendo jogadores do elenco. Um dos atletas lesionados, o meia Arrascaeta, utilizou as redes sociais para elogiar o chefe do departamento médico do clube carioca, Márcio Tannure.

O uruguaio postou uma foto do médico na comemoração do título da Libertadores de 2019 e escreveu: "Respeito máximo, esse aqui é fenômeno". Arrascaeta se lesionou no começo do mês em partida pela seleção uruguaia e teve lesão muscular de grau 2 na coxa.

O Flamengo volta aos gramados neste sábado pelo Campeonato Brasileiro em duelo decisivo contra o Atlético-MG, no Maracanã. Entre os titulares, o clube carioca não poderá contar com Arrascaeta e também com Filipe Luís.

lém dos problemas dentro de campo, o Flamengo tem convivido com outras questões fora das quatro linhas. Uma delas são os seguidos casos de lesão no clube, o que faz com que o trabalho do departamento médico do Mengo seja questionado. Por outro lado, se o setor é contestado, há quem defenda os profissionais. Foi o caso do meia Arrascaeta, que demonstrou apoio ao médico responsável, Dr. Márcio Tannure, nas redes sociais.



Em seu perfil no Instagram, o uruguaio compartilhou nos stories uma foto em que os dois aparecem juntos, segurando a taça de campeão da Libertadores, em cima de um trio elétrico no Rio de Janeiro, em 2019. “Respeito máximo, esse aqui é fenômeno”, escreveu o camisa 14 do Rubro-Negro.



No mês de outubro, inclusive, o Clube da Gávea teve um problema físico a cada dois dias. Além do departamento médico, a preparação física também sofre questionamentos em cima de sua capacidade, já que muitos atletas não conseguem chegar às condições ideais. A crise interna no Flamengo se traduz dentro de campo e o time cada vez mais vai caindo de rendimento.