Renato sabe que precisa manter o nível alto no Flamengo - Alexandre Vidal/Flamengo

Renato sabe que precisa manter o nível alto no FlamengoAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 29/10/2021 16:59

Rio - O Flamengo voltou a sofrer com lesões. Nesta sexta-feira, o clube divulgou que os exames apontaram lesões em Diego Ribas e Filipe Luís. Com isso, a dupla está fora da partida contra o Atlético-MG, neste sábado, às 19h, no Maracanã.

Diego teve uma lesão na coxa direita, enquanto Filipe Luís sentiu a panturrilha esquerda. Amboas já iniciaram tratamento no Ninho do Urubu.

Vale lembrar que Diego já não enfrentaria o Galo, pois está suspenso com terceiro cartão amarelo. Além da dupla, Renato Gaúcho não poderá contar com Arrascaeta, que segue lesionado.