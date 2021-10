Neto aconselha rival do Flamengo antes de decisão da Copa do Brasil: 'Cuidado com a arbitragem' - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 29/10/2021 14:51

Rio - O ex-jogador do Corinthians e apresentador da Band, Neto, criticou a postura dos torcedores do Flamengo na derrota para o Athletico-PR. Na opinião do ex-apoiador, os rubro-negros pegaram pesado demais com Renato Gaúcho.

"Torcida também faz perder o jogo. Deveria ter jogado com o time ainda mais com tanto acréscimo. O Renato errou nas escolhas como técnico. Agora levar toda a responsabilidade pra ele? E nenhum jogador vai defender ele? Estavam querendo ele na seleção. É um monstro como treinador. E por sinal eu prefiro muito mais ele ou o Cuca ao Tite", afirmou.

Neto ainda comparou os torcedores do Flamengo com os do Corinthians. Segundo o ex-jogador, os paulistas são mais "fiéis" que os cariocas. Ele disse que os alvinegros cantam até quando a equipe paulista está perdendo.

"Fazer o que fizeram com o Renato está errado. E já fizeram com Rogério Ceni e Domenech. O Jesus aqui tava só na espreita, ‘ah, mas ele vai ficar’ e foi lá e largou", disse.