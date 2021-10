Irmã de jogador do Flamengo minimiza polêmica com torcedores: 'É assim mesmo'

Rio - Ídolo do Flamengo, Gabigol viveu seu momento mais difícil com a camisa do clube carioca após a eliminação da Copa do Brasil na última quarta-feira. O jogador foi atingido com um copo de cerveja dentro do Maracanã e na saída do estádio seus familiares foi xingados por torcedores. Irmã do atleta, Dhiô Barbosa minimizou o ocorido.

"Acabou acontecendo um desentendimento lá da torcida com a minha mãe, mas não tem nada demais, a gente vai defender o meu irmão. Só foi um momento mesmo uma questão de defesa, não teve nada além disso, foi só um momento ali que aconteceu errado. Mas está tudo bem, assunto superado. Torcida é assim mesmo, acho que tem que cobrar, tem que criticar, mas ameaças não são necessárias", disse em live com Rafael Cotta, do canal "Barbaridades".

Gabigol não marca com a camisa do Flamengo há oito partidas, seu maior jejum pelo clube carioca. Na última quarta-feira, o Rubro-Negro foi derrotado por 3 a 0 pelo Athletico-PR e deu adeus ao sonho do título da Copa do Brasil.

