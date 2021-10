Alberto Valentim conduziu o Furacão à decima decisão no período de quatro anos - Gustavo Oliveira/Athletico

Alberto Valentim conduziu o Furacão à decima decisão no período de quatro anosGustavo Oliveira/Athletico

Publicado 28/10/2021 21:43

Curitiba - Nunca foi sorte, mas, sim, estratégia. Vitorioso no duelo tático com Renato Gaúcho, Alberto Valentim revelou os detalhes do planejamento para segurar o Flamengo na noite de quarta-feira, no Maracanã. Orgulho, o treinador elogiou a aplicação concentração dos comandados no primoroso treino que antecedeu a semifinal da Copa do Brasil. Em entrevista ao 'SporTV', Valentim destacou o bate-papo no intervalo para realizar os últimos e decisivos ajustes para resistir a aguardada pressão rubro-negra nos últimos 45 minutos.

"Tínhamos como ponto de partida um bloco médio e os jogadores fazerem a leitura sobre qual o momento de subirem. O pênalti saiu assim. O que conversamos na preleção é se a qualidade do adversário aparecesse ou se tivéssemos um descuido nosso, nós íamos baixar a linha", revelou Valentim.

Anunciado no início de outubro, o treinador teve um papel muito importante na semifinal da Copa do Brasil. Com pleno conhecimento do poderio ofensivo do Flamengo, optou em congestionar o meio de campo com no 3-4-3 com variação para 5-4-1. A implacável marcação surtiu efeito nas roubadas de bola que deram origem às jogadas dos três gols no Maracanã.

"O vídeo que mostramos do Flamengo e o treino de ontem foram espetaculares. Sabíamos que tínhamos que aproveitar muito as nossas transições ofensivas. O nível de atenção teria que ser maior e nas transições sermos cirúrgicos, como fomos", valorizou o treinador do Furacão, destacando o bate-papo no intervalo:



"No intervalo nós mostramos em vídeo que dentro da área havia alguns espaços que o Flamengo estava aproveitando, principalmente em jogadas de linha de fundo. Tínhamos que ocupar o espaço para que eles não pudessem finalizar. Se você não ocupar bem, não vai conseguir cortar. O Santos teve que fazer várias boas defesas".



Na decisão, o Furacão terá o Atlético-MG como adversário nos dias 12 e 15 de dezembro. Em sorteio no próximo dia 4 de novembro, a CBF definirá a ordem do mando de campo.