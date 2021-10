Renato Gaúcho - Alexandre Vidal/Flamengo

Renato GaúchoAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 28/10/2021 16:41

Rio - O Flamengo segue vivendo momentos de turbulência após a eliminação na semifinal da Copa do Brasil. O assessor Matheus Diniz, responsável por representar David Luiz e Andreas Pereira, dois titulares do Flamengo, fez um post em suas redes sociais e depois apagou. A mensagem seria supostamente um indireta para o técnico Renato Gaúcho, de acordo com o portal "Torcedores.com".

"Você tem um carro de corrida e um de rali… Você coloca o carro de corrida na montanha?", escreveu o assessor. A indireta teria relação com o fato de Andreas Pereia, que é volante, estar sendo escalado como meia no Flamengo nos últimos jogos e ter tido uma queda de rendimento.

Sem contar com Arrascaeta, lesionado, o Renato Gaúcho preferiu entrar com o ex-jogador do Manchester United adiantado, ao escalar Vitinho como titular nas últimas partidas do clube carioca no Brasileiro e na Copa do Brasil.