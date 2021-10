David Luiz - Foto: Gilvan de Souza

Publicado 28/10/2021 14:33

Rio - Quando David Luiz chegou ao Flamengo, ele chegou como esperança para a zaga Rubro-Negra que enfrentava, e ainda enfrenta, maus bocados. Entretanto, o zagueiro estava há cinco meses sem entrar em campo e sua estreia pelo clube carioca acabou sendo cedo demais e com apenas duas partidas, o defensor se lesionou e ainda não retornou ao campo.

Segundo informações do "ge.com", há um consenso no Flamengo de que David Luiz teve a estreia precipitada, o que agravou o risco de lesão. Com isso, o Rubro-Negro elaborou em paralelo ao trabalho de recuperação do atleta, um plano para fortalecer a musculatura e fazer com que consiga aguentar a sequência de jogos nesta reta final da temporada.

No momento há grandes chances que David Luiz seja ao menos relacionado para a partida de sábado. O assunto será debatido internamente nesta quinta e sexta-feira. Comissão técnica, jogador e os departamentos médico e de preparação física participarão da reunião.

Já o uruguaio Arrascaeta ainda não tem data para retornar. Mesmo que o jogo contra o Atlético-MG neste sábado seja tratado como uma "final", o clube não quer correr o risco de que o camisa 14 sofra, de forma reincidente, uma lesão grau 2 no músculo anterior da coxa direita. O meia tem feito atividades no campo, mas ainda não deu início ao processo de transição para a parte física.