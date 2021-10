Arnaldo Cezar Coelho, comentarista de arbitragem da Globo - João Miguel Junior/TV Globo

Arnaldo Cezar Coelho, comentarista de arbitragem da GloboJoão Miguel Junior/TV Globo

Publicado 28/10/2021 13:29

Rio - Arnaldo Cezar Coelho criticou a atuação do árbitro Wilton Pereira Sampaio na vitória por 3 a 0 do Athletico-PR sobre o Flamengo, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil. Para o ex-comentarista, ele acabou se atrapalhando com o VAR.

Ontem mais uma vez assistimos um árbitro , e dos melhores, apitar acuado. Influenciado pelo vídeo arbitro( VAR)

marcou um pênalti, anulou outro e trocou a cor do cartão, tudo isso numa merecida vitória do Atl Paranaense contra o Fla — Arnaldo Cezar Coelho (@CoelhoArnaldoC) October 28, 2021 "Ontem mais uma vez assistimos a um árbitro, e dos melhores, apitar acuado. [Wilton] marcou um pênalti, anulou outro e trocou a cor do cartão, tudo isso numa merecida vitória do Athletico Paranaense contra o Fla", escreveu Arnaldo no Twitter.

Wilton foi chamado pelo VAR em três oportunidades durante a partida. Marcou um pênalti a favor do Athletico, anulou um inexistente a favor do Flamengo e expulsou o lateral Khellven, do time paranaense.