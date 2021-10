Familiares de Gabigol foram hostilizados - Reprodução

Publicado 28/10/2021 10:33

Rio - O clima ficou muito pesado no Maracanã após a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil. Os familiares de Gabigol foram hostilizados e xingados por torcedores do clube carioca na saída do jogo. "Seu filho vai conhecer o inferno", chegou a dizer um dos rubro-negros para a mãe do atacante.

Vídeo que circula nos grupos de Whatsapp:



Família do Gabigol discutindo com torcedores do Flamengo na saída do estádio. pic.twitter.com/Qyrze9F8Ex — MatheusFla (@_matheusfla) October 28, 2021

O próprio Gabigol também foi hostilizado por torcedores do Flamengo ainda dentro do estádio. Após o apito final, o atacante foi xingado e acabou voltando para discutir. Depois disso, o ídolo rubro-negro foi atingido por um copo cheio de cerveja enquanto se dirigia ao vestiário do Maracanã.

Ídolo do Flamengo e peça fundamental em muitos títulos como a Libertadores de 2019 e os Brasileiros de 2019 e 2020, Gabigol vive seu maior jejum de gols com a camisa do clube carioca. Com o manto rubro-negro, ele não coloca a bola no fundo das redes há oito partidas.

Eliminado da Copa do Brasil e sem vencer há quatro jogos, o Flamengo entra em campo no fim de semana mais pressionado do que nunca para enfrentar o Atlético-MG em jogo que vem sendo encarado como a final antecipada do Campeonato Brasileiro.