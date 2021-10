Carol Portaluppi - Reprodução

Publicado 28/10/2021 09:30

Rio - Após a derrota para o Athletico-PR e a eliminação da Copa do Brasil, o técnico Renato Gaúcho foi hostilizado pelos torcedores rubro-negros no Maracanã. Por meio das redes sociais, Carol Portaluppi, filha d técnico, saiu em defesa do pai e criticou a atitude dos flamenguistas.

"Vergonha de torcedores que não apoiam o time. Estão contra eles mesmos", comentou nas redes sociais. O Flamengo foi facilmente batido pelo Furacão por 3 a 0 no Maracanã e está fora da decisão do torneio.

Sem muito tempo para pensar, o Flamengo tem mais uma "decisão" neste sábado, diante do Atlético-MG, no Maracanã, pelo Brasileirão. Caso perca o duelo, o Rubro-Negro vê as poucas chances de títulos diminuírem bastante, pois o time mineiro é o atual líder e está com 13 pontos na frente dos cariocas.