Benjamin Back minimiza críticas sobre Flamengo e afirma: 'Torcedor que critica o Renato Gaúcho é muito Nutella' - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 28/10/2021 07:07

Renato Gaúcho por pouco não deixou de ser técnico do Flamengo, após a eliminação da equipe na Copa do Brasil ao perder para o Athletico por 3 a 0. O treinador colocou o cargo à disposição em conversa com Marcos Braz e Bruno Spindel, membros do Departamento de Futebol do Rubro-Negro.

Na conversa, que aconteceu ainda no vestiário do Maracanã, Renato Gaúcho assumiu a responsabilidade pelo fracasso diante do Athletico e disse que poderia deixar o comando técnico do Flamengo, mas Braz e Spindel o convenceram de não tomar essa decisão, e o treinador, naquele momento, recusou da decisão. A ver na reapresentação da equipe nesta quinta-feira.

Sem muito tempo para pensar, o Flamengo tem mais uma "decisão" neste sábado, diante do Atlético-MG, no Maracanã, pelo Brasileirão. Caso perca o duelo, o Rubro-Negro vê as poucas chances de títulos diminuírem bastante, pois o time mineiro é o atual líder e está com 13 pontos na frente dos cariocas.