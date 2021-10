Flamengo x Athetico-PR - Copa do Brasil - 27-10-2021 - Foto - Marcelo Cortes - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 28/10/2021

Após a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil para o Athletico, Renato Gaúcho, técnico da equipe, concedeu entrevista coletiva. O comandante foi questionado sobre o fato de a torcida presente no Maracanã gritar o nome de Jorge Jesus.

Renato Gaúcho disse que entende a torcida, pelo fato de o português ter feito sucesso no Flamengo, mas relembrou que, tal como ele, o antigo técnico do Rubro-Negro também não conquistou a Copa do Brasil em 2019.

"É uma coisa normal. Torcedor de grande clube vai sempre lembrar do treinador que venceu. Nós não vamos ganhar todas. Já estou vacinado. A cobrança sempre vai existir, principalmente aqui no Flamengo. O elenco do Flamengo é muito forte e muito bom. O próprio Jorge Jesus esteve aqui, saiu da Copa do Brasil e depois ganhou o Brasileiro e a Libertadores."

O Flamengo se reapresenta nesta quinta-feira e inicia a preparação para pegar o Atlético-MG no sábado, no Maracanã, às 19h, em jogo tratado como decisão. Como o Galo é o líder do campeonato, o Rubro-Negro precisa vencer para continuar sonhando com o tricampeonato.